Чепалова считает важным мнение Вяльбе по вопросу выступления лыжников без флага России

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова считает, что российские лыжники в вопросе условий возвращения на международные соревнования должны учитывать мнение главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

«В этой ситуации решение должна принимать Елена Вяльбе. Думаю, она примет правильное решение, ее все поддержат. Но вообще ставить такие условия — неправильно. Если мы садимся есть, то на стол не ставят тарелку с едой, которую ты не хочешь. Поэтому Европе надо хорошо подумать и сказать правильные слова России. Хочу пожелать спортсменам терпения, а болельщикам — не переставать их поддерживать», — приводит слова Чепаловой ТАСС.

В конце января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

1 февраля эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов.