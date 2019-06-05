Тереза Йохауг: "Я не истеричка и не боюсь общаться с людьми, которые переносят бактерии"

Олимпийская чемпионка-2010 по лыжным гонкам Тереза Йохауг призналась, что не боится общаться с людьми, которые могут переносить бактерии.

- Я не истеричка и не боюсь общаться с другими людьми, держать их за руку, - приводит слова Йохауг Dagbladet. - Я не переживаю, что могу заболеть, и не боюсь контактировать с людьми, которые могут переносить бактерии. Я много общаюсь и живу нормально. Думаю, что это только помогает укрепить иммунную систему.

Напомним, Йохауг была дисквалифицирована на 18 месяцев из-за обнаружения в ее допинг-пробе клостебола в октябре 2016 года. Она является десятикратной чемпионкой мира.

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