ТАСС: FIS не будет менять решение по участию российских лыжников в связи с запросом норвежцев

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет запрещать российским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIS.

«Совет FIS четко изложил позицию федерации в отношении участия России во всех мероприятиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

В пятницу FIS объявила, что на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, не будет исполняться гимн Российской Федерации, а будут использоваться флаг и гимн FIS.

В субботу портал телеканала NRK опубликовал заявление Норвежской ассоциации лыжных видов спорта, в котором она выступает против участия российских спортсменов в соревнованиях на территории Норвегии.