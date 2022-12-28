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Сегодня, 14:58

Тренер Большунова — о здоровье лыжника: «Должно быть комплексное обследование, в том числе и головы»

Бородавко рассказал о состоянии здоровья Большунова
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии здоровья Александра Большунова.

«Раз он сегодня не вышел на гонку, значит у него не очень хорошее самочувствие после вчерашнего падения. У него отеки на лице, ссадины, плюс был сильный удар головой. Нужно обследоваться, провериться. Когда спортсмен будет в полной готовности, тогда он выйдет на старт. Сегодня-завтра определимся по обследованию. Думаю, это должно быть комплексное обследование, в том числе и обследование головы», — сказал Бородавко «СЭ».

27 декабря Большунов упал и разбил голову после столкновения с Сергеем Устюговым в полуфинале спринта свободным стилем. Сегодня старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал «СЭ», что у спортсмена легкое сотрясение мозга, и он с большой долей вероятности не будет бежать разделку на 15 км, которая станет последней гонкой этапа в Красногорске.

Александр Большунов
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