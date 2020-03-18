Старший тренер сборной России в юниорском разряде Владимир Тимофеев прокомментировал «СЭ» отмену первенства России по лыжным гонкам в Малиновке. Сегодня Дмитрий Губерниев распространил в своем Telegram-канале информацию о подозрении на коронавирус у одного из участников и назвал организаторов «преступниками».

— Просто поднялась температура у одного из парней, а из этого невесть что раздули, — сказал Тимофеев. — Кошмар, это просто дурь какая-то! Слова Губерниева? Преступников на небесах определят, не буду брать на себя ответственность. Но если губернатор сказал отменить, кто с этим поспорит? Обидно, конечно, надеялись на этот старт, хотели, чтобы он состоялся. Отменили буквально за 40 минут до начала. Директива от губернатора пришла именно тогда. Накануне спортсмен был с температурой, проверили — 37,3, легкая ангина. Никаких показаний на коронавирус. Решение принято на ровном месте? Да, можно сказать так. (Дмитрий Кузнецов)