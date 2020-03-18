Чемпионат России по лыжным гонкам отменен. Его предлагали перенести в Архангельскую область

Чемпионат России по лыжным гонкам официально отменен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжных гонок России. Соревнования должны были пройти с 28 марта по 5 апреля в Тюмени. Из-за эпидемии коронавируса его предлагали перенести на ноябрь.

Вариант переноса на более поздний срок не рассматривался, существовал вариант проведения стартов в Архангельской области.

— В связи с последними рекомендациями Министерства спорта РФ было принято решение отказаться от проведения чемпионата России, — объяснили в ФЛГР.

В среду Министерство спорта РФ выступило с рекомендацией отменить или перенести все спортивные соревнования на территории РФ с 21 марта до особого распоряжения.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров были отменены или перенесены.

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