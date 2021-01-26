Стало известно название российской лыжной команды на чемпионате мира

Российские сборные по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на предстоящем чемпионате мира в германском Оберстдорфе будут выступать под названием «Федерация лыжного спорта России» (Russian Ski Federation), информирует ТАСС.

Ранее рассматривались варианты «Национальные спортсмены России» (National athletes of Russia) и «Нейтральные спортсмены России» (Neutral athletes of Russia). Соревноваться российские лыжники будут под флагом FIS, в случае их побед во время церемоний награждения будет гимн международной федерации будет исполняться во время церемоний награждения в случае побед.

Российские лыжники не смогут выступить на чемпионате мира под флагом страны и с национальным гимном в связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые в декабре прошлого года вступили в силу в отношении всего российского спорта.

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдет с 22 февраля по 7 марта.