Стал известен состав мужской и женской сборных России на «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в Instagram опубликовала состав национальной сборной на «Тур де Ски». Гонка пройдет с 28 декабря по 5 января.

Женская сборная: Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская.

Мужская сборная: Александр Большунов, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин.