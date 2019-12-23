Стал известен состав мужской и женской сборных России на «Тур де Ски»
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в Instagram опубликовала состав национальной сборной на «Тур де Ски». Гонка пройдет с 28 декабря по 5 января.
Женская сборная: Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская.
Мужская сборная: Александр Большунов, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин.
Дорогие болельщики! В период с 28 декабря 2019 по 05 января 2020 года пройдет Тур де Ски 2020. Состав команды и расписание трансляций: Тур де Ски 28.12 ЭКМ в Ленцерхайде (Швейцария) масс-старт 10/15 км свободным стилем 29.12 ЭКМ в Ленцерхайде (Швейцария) индивидуальный спринт свободным стилем 31.12 ЭКМ в Тоблахе (Италия) индивидуальная гонка 10/15 км свободным стилем 2020 год 01.01 ЭКМ в Тоблахе (Италия) персьют 10/15 км классическим стилем 03.01 ЭКМ в Валь ди Фиемме (Италия) масс-старт 10/15 км классическим стилем 04.01 ЭКМ в Валь ди Фиемме (Италия) индивидуальный спринт классическим стилем 05.01 ЭКМ в Валь ди Фиемме (Италия) масс-старт 9/9 км свободным стилем Мужчины: 1. Большунов Александр (Архангельская область) 2. Ларьков Андрей (Республика Татарстан) 3. Мальцев Артем (Нижегородская область/Республика Мордовия) 4. Мельниченко Андрей (Красноярский край) 5. Ретивых Глеб (Тюменская область) 6. Спицов Денис (Тюменская область) 7. Устюгов Сергей (ХМАО-Югра) 8. Якимушкин Иван (Тюменская область) Женщины: 1. Головань Диана (Республика Хакасия) 2. Дуркина Лидия (Санкт-Петербург) 3. Жамбалова Алиса (Республика Бурятия) 4. Жеребятьева Анна (Архангельская область) 5. Кирпиченко Яна (Алтайский край/Красноярский край) 6. Непряева Наталья (Архангельская область) 7. Нечаевская Анна (Республика Татарстан)