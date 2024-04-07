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Сегодня, 14:01

Сорина о гонке в гору: «В отличие от Италии, в Кировске финиш в подъем, так что трасса очень тяжелая»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина прокомментировала свое выступление в рамках финала Кубка России в Кировске и тура «Большой Вудъявр».

Впервые в российской истории лыжников отправили бежать по горнолыжной трассе. Сорина заняла седьмое место в гонке в гору.

«Подъем дался очень тяжело, трасса сложная, отличается от итальянского Альпе-Чермиса тем, что у нас финиш в подъем, так что было очень трудно. Хотелось еще пробежать, но в лучшем самочувствии. Еще пробегу, надеюсь, это будет нашей традицией, эту гору не отменят и будут каждый год проводить. Очень хочется сюда вернуться, именно на эту гору, но в хорошем состоянии.

Кировск всегда принимает хорошо, возвращаемся сюда с большим удовольствием, погода очень радует. И даже в плохом состоянии бегаю в удовольствие, хочется еще приезжать. Тяжело сказать, что это мой максимум, все-таки сезон получился прерывистым, много пропустила, не было планомерной подготовки. Поэтому свой результат оцениваю на троечку. Я седьмая пришла, поэтому конкуренция, конечно, чувствовалась», — сказала Сорина.

Победителем гонки в гору у женщин стала Алина Пеклецова, которая прошла дистанцию за 32 минуты и 33,8 секунды. Второе место заняла Вероника Степанова (отставание +48,0 секунды), на третьей строчке — Анастасия Кулешова (+1.02,8).

Татьяна Сорина (Алешина)
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