Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:26

Пеклецова о победе в гонке в гору в Кировске: «Трудно было, слышала, что подъем круче, чем в Европе»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Лыжница Алина Пеклецова прокомментировала «СЭ» свою победу в гонке в гору в рамках финала Кубка России в Кировске и тура «Большой Вудъявр».

Впервые в российской истории лыжников отправили бежать по горнолыжной трассе.

«Трудно было бежать, конечно. Получилось здорово пройти дистанцию за счет хорошей подготовки. Специально никак не готовились, до этого такого опыта не было. Подъем крутой, слышала, что он даже круче, чем в Европе, но я справилась», — сказала Пеклецова.

Пеклецова прошла дистанцию за 32 минуты и 33,8 секунды. Второе место заняла Вероника Степанова (отставание +48,0 секунды), на третьей строчке — Анастасия Кулешова (+1.02,8).

Вероника Степанова
0
Читайте также
Биография Александра Волкова: жизнь и спортивная карьера российского бойца UFC
Португалец Аморим может возглавить «Ливерпуль» после ухода Клоппа
Отложили на потоп: кто виноват в прорыве дамбы в Орске
«Урал» в шоке от судейства, Юран назвал арбитров «опоссумами», а Карпин недоволен ничьей с «Сочи». Что случилось 6 апреля в РПЛ
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Солнечное затмение 8 апреля 2024 года — где смотреть и что ожидать
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов о гонке в гору в Кировске: «Это моя идея. Шагаем в ногу со временем, добавляем новые форматы»

Сорина о гонке в гору: «В отличие от Италии, в Кировске финиш в подъем, так что трасса очень тяжелая»
Новости
RSS RSS
Все новости