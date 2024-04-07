Пеклецова о победе в гонке в гору в Кировске: «Трудно было, слышала, что подъем круче, чем в Европе»

Лыжница Алина Пеклецова прокомментировала «СЭ» свою победу в гонке в гору в рамках финала Кубка России в Кировске и тура «Большой Вудъявр».

Впервые в российской истории лыжников отправили бежать по горнолыжной трассе.

«Трудно было бежать, конечно. Получилось здорово пройти дистанцию за счет хорошей подготовки. Специально никак не готовились, до этого такого опыта не было. Подъем крутой, слышала, что он даже круче, чем в Европе, но я справилась», — сказала Пеклецова.

Пеклецова прошла дистанцию за 32 минуты и 33,8 секунды. Второе место заняла Вероника Степанова (отставание +48,0 секунды), на третьей строчке — Анастасия Кулешова (+1.02,8).