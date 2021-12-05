Кубок мира по лыжам, мужская эстафета: где смотреть и во сколько начало

В воскресенье, 5 декабря, на этапе Кубка мира в Лиллехаммере пройдут первые эстафетные гонки сезона. Первыми эстафету побегут мужчины. Начало — 11:20.

От России выступят сразу две команды. В первую мужскую команду России вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Во второй команде России выступят Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов.

Прямую видеотрансляцию гонки можно посмотреть по этой ссылке.