Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

16 марта, 19:43

Сорин: «Победа Степановой в спринте на чемпионате России была делом случая»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер сборной России Егор Сорин оценил победу Вероники Степановой в коньковом спринте на чемпионате России.

«Я бы не сказал, что Степанова выиграла в одну калитку. Ее победа во многом — дело случая, потому что она была на грани вылета в четвертьфинале, так что победа ей далась нелегко», — приводит слова Сорина Metaratings.ru.

Победителями спринтов на чемпионате России 2024 года, которые состоялись 16 марта, стали представители Архангельской области Вероника Степанова и Александр Большунов.

Соревнования проходят с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе (Архангельская область).

Источник: Metaratings.ru
Вероника Степанова
Егор Сорин
6
0
Читайте также
МОК не будет требовать от россиян подписать декларацию с осуждением СВО
Геннадий Орлов отреагировал на новость о смерти Василия Уткина
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Арина Соболенко бросила тренера Кольцова перед его смертью. Похоронами занимается бывшая жена, от которой он ушел к звезде мирового тенниса
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко рассказал о состоянии упавших на чемпионате России лыжниц

Чемпионат России: смотреть трансляцию скиатлона у женщин в прямом эфире
Новости
RSS RSS
Все новости