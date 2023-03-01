Устюгов: «Прекрасно бегать в России, когда уделяют внимание»
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов поделился мнением о популярности лыжных гонок в России.
— Прекрасно бегать в России, когда уделяют внимание. Стоите печатаете, людям интересно. Это самое главное. Пишущие журналисты нужны.
— А ты не хочешь блогером стать?
— Не хочу. У нас есть такие лыжники. Я пока не особо хочу. Занимаюсь своим любимым делом. Я рад, что здесь.
— Лыжи обгоняют биатлон по популярности?
— Не задумывался об этом. Кому надо, тот найдет, посмотрит результаты, прочитает. Представьте, сидя на диване вы видите лыжные гонки и становится интересно, кто там бегает. Все равно начинаешь вникать, как в сериалах, ты все равно же выбираешь, что нравится.
— Лыжные гонки на какой сериал похожи?
— Не знаю, гонки, в которых принимаю участие, пересматриваю, где подсел и как дальше действовал.
— Чувствуете, что популярность лыж растет?
— Особо не чувствую. Я покатался в России, да, дети узнают. Очень много детей соревнуются. Это классно! Кому-то интересно пообщаться, сфотографироваться. Они задают вопросы. Тем более показывают по телевизору. Это круто.