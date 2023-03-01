Устюгов: «Прекрасно бегать в России, когда уделяют внимание»

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов поделился мнением о популярности лыжных гонок в России.

— Прекрасно бегать в России, когда уделяют внимание. Стоите печатаете, людям интересно. Это самое главное. Пишущие журналисты нужны.

— А ты не хочешь блогером стать?

— Не хочу. У нас есть такие лыжники. Я пока не особо хочу. Занимаюсь своим любимым делом. Я рад, что здесь.

— Лыжи обгоняют биатлон по популярности?

— Не задумывался об этом. Кому надо, тот найдет, посмотрит результаты, прочитает. Представьте, сидя на диване вы видите лыжные гонки и становится интересно, кто там бегает. Все равно начинаешь вникать, как в сериалах, ты все равно же выбираешь, что нравится.

— Лыжные гонки на какой сериал похожи?

— Не знаю, гонки, в которых принимаю участие, пересматриваю, где подсел и как дальше действовал.

— Чувствуете, что популярность лыж растет?

— Особо не чувствую. Я покатался в России, да, дети узнают. Очень много детей соревнуются. Это классно! Кому-то интересно пообщаться, сфотографироваться. Они задают вопросы. Тем более показывают по телевизору. Это круто.