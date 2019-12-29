Сергей Устюгов доволен первыми двумя гонками «Тур де Ски»

Россиянин Сергей Устюгов доволен первыми этапами «Тур де Ски"-2019/20. Лыжник сперва выиграл масс-старт, а в спринте выбыл в полуфинале.

«Друзья, всем большой привет! Спасибо за вчерашние поздравления, очень приятно, что пишете, не забываете. Не всем успеваю ответить. Сейчас мы переезжаем из Ленцерхайде в Тоблах, осталось порядка 200 километров

Что хотелось сказать по этим двум дням этапа «Тур де Ски»? Все, в принципе, неплохо. Почти доволен, 75-80 процентов. Сегодня маленько не удалось побороться в спринте, но это мой первый полуфинал, чему я тоже маленько рад. Но все сложилось, как сложилось.

Смотрите, болейте, переживайте. Впереди много гонок, все будет. Всем спасибо, что болеете и переживаете. А мы переезжаем нашим маленьким русским составом", — сказал Устюгов в видео, выложенном в Instagram.