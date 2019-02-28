Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на ЧМ в Зефельде, Россия - третья

Сборная Швеции выиграла женскую эстафету 4х5 км на чемпионате мира в австрийском Зефельде.
Второе место заняла команда Сборная Норвегии с отставанием в 3,1 секунду. Сборная России замкнула тройку лидеров (отставание - 2 минуты 3 секунды). Немка Лаура Гиммлер упала в борьбе за бронзу с россиянкой Натальей Непряевой.
В составе сборной России выступали Юлия Белорукова и Анастасия Седова – первый и второй этапы (классические) и Анна Нечаевская и Наталья Непряева – третий и четвертый этапы (коньковые).
Лыжные гонки
Зефельд (Австрия)
Чемпионат мира
Женщины
Эстафета 4 х 5 км
1. Швеция (Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Шарлотта Калла, Стина Нильссон) - 55.21,0
2. Норвегия (Хейди Венг, Ингвильд Остберг, Астрид Якобсен, Тереза Йохауг) - отставание 3,1
3. Россия (Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Наталья Непряева) - 2.03
4. Германия (Виктория Карль, Катарина Хенниг, Сандра Рингвальд, Лаура Гиммлер) - 2.46,3
5. США (Джулия Керн, Сейди Бьорнсен, Рози Бреннан, Джессика Диггинс) - 3.06,0
6. Финляндия (Лаура Мононен, Криста Пармакоски, Рита Лиза Ропонен, Эвелина Пиппо) - 3.47,7