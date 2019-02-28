Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на ЧМ в Зефельде, Россия - третья

Сборная Швеции выиграла женскую эстафету 4х5 км на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

Второе место заняла команда Сборная Норвегии с отставанием в 3,1 секунду. Сборная России замкнула тройку лидеров (отставание - 2 минуты 3 секунды). Немка Лаура Гиммлер упала в борьбе за бронзу с россиянкой Натальей Непряевой.

В составе сборной России выступали Юлия Белорукова и Анастасия Седова – первый и второй этапы (классические) и Анна Нечаевская и Наталья Непряева – третий и четвертый этапы (коньковые).

Лыжные гонки



Зефельд (Австрия)



Чемпионат мира



Женщины



Эстафета 4 х 5 км



1. Швеция (Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Шарлотта Калла, Стина Нильссон) - 55.21,0



2. Норвегия (Хейди Венг, Ингвильд Остберг, Астрид Якобсен, Тереза Йохауг) - отставание 3,1



3. Россия (Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Наталья Непряева) - 2.03

4. Германия (Виктория Карль, Катарина Хенниг, Сандра Рингвальд, Лаура Гиммлер) - 2.46,3

5. США (Джулия Керн, Сейди Бьорнсен, Рози Бреннан, Джессика Диггинс) - 3.06,0

6. Финляндия (Лаура Мононен, Криста Пармакоски, Рита Лиза Ропонен, Эвелина Пиппо) - 3.47,7

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