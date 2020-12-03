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Сборная России не будет отказываться от участия в «Тур де Ски»

18:13
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Сборная России по лыжным гонкам будет участвовать в многодневке «Тур де Ски», сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. До этого тренер российской команды Маркус Крамер заявил в интервью норвежскому изданию VG заявил, что сборная может отказаться от участия в соревнованиях.

«Нет, это не так, — цитирует Вяльбе ТАСС. — «Тур де Ски», напротив, один из наиболее безопасных вариантов для выступления. Перелетов никаких не будет, все будут передвигаться на своем транспорте».

До этого сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались участвовать в декабрьских этапах Кубка мира из-за пандемии коронавируса. Решение по «Тур де Ски» пока не принято. Многодневка должна стартовать 1 января.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10163215

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