Сборная Норвегии снялась с Кубка мира и может пропустить «Тур де Ски»

Сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с Кубка мира до конца этого года, а также может пропустить многодневку «Тур де Ски», информирует NRK.

Спортсмены не выступят на этапах в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия). Ранее из-за угрозы коронавируса с этапов снялись Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен.

«Тур де Ски» пройдет в январе.

— Исходя из ситуации, участие в «Тур де Ски» нам не подходит. Мы поедем на Кубок Норвегии в Лиллехаммер на этой неделе. Перед Рождеством будем собирать данные и интенсивно тренироваться, — отметил менеджер команды Эспен Бьервиг.

Напомним, что норвежцы вместе с россиянином Александром Большуновым лидируют в зачете Кубка мира. Клебо идет первым, Иверсен третьим, а Большунов занимает второе место.

Этапы Кубка мира до конца года пройдут по плану и без норвежцев. Однако с соревнований может сняться еще и сборная Швеции.