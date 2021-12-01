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Российская лыжница Степанова: «Мне понятна озабоченность Клебо»

Российская лыжница Степанова поделилась мнением о возможном снятии Клебо с этапа Кубка мира
21:18
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Российская лыжница Вероника Степанова высказала мнение по поводу возможного снятия норвежского лыжника Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Мои быстрые «две копейки» по ситуации вокруг Йоханнеса: С одной стороны, мне понятна его озабоченность — отношения с журналистами должны быть профессиональными , но взаимно независимыми, — написала Степанова в Instagram. — Сложно быть независимым, когда логотип медиакомпании на самом видном месте на твоей форме — и ты даешь им интервью каждую неделю.

С другой, Йоханнес наверняка отлично понимает, что деньги Viaplay — это зарплаты специалистов команды, расходы на мази/парафины, топливо для автомобилей федерации и т. д. Сам Йоханнес с его доходами больше 10 миллионов крон в год может любую команду личных специалистов сам содержать. Но вот как насчет остальной сборной?"

Клебо может пропустить второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере из-за отказа носить на своей форме логотип спонсора Федерации лыжных видов спорта Норвегии — стримингового сервиса Viaplay. Этап пройдет с 3 по 5 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CW8gMZMo_aU/

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Евгений Петров все материалы автора
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