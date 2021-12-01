Российская лыжница Степанова: «Мне понятна озабоченность Клебо»

Российская лыжница Вероника Степанова высказала мнение по поводу возможного снятия норвежского лыжника Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Мои быстрые «две копейки» по ситуации вокруг Йоханнеса: С одной стороны, мне понятна его озабоченность — отношения с журналистами должны быть профессиональными , но взаимно независимыми, — написала Степанова в Instagram. — Сложно быть независимым, когда логотип медиакомпании на самом видном месте на твоей форме — и ты даешь им интервью каждую неделю.

С другой, Йоханнес наверняка отлично понимает, что деньги Viaplay — это зарплаты специалистов команды, расходы на мази/парафины, топливо для автомобилей федерации и т. д. Сам Йоханнес с его доходами больше 10 миллионов крон в год может любую команду личных специалистов сам содержать. Но вот как насчет остальной сборной?"