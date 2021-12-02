Клебо уладил конфликт со спонсором норвежской лыжной федерации и выступит на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Йоханнес Клебо выступит на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам-2021/22 в Лиллехаммере (Норвегия), сообщает пресс-служба Федерации лыжного спорта Норвегии.

Спортсмен уладил конфликт со спонсором федерации, стриминговым сервисом Viaplay. На первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) Клебо отказался использовать логотип компании на своей форме, позднее спортсмен заявил, что может пропустить соревнования в Лиллехаммере, поскольку считает факт спонсорства со стороны Viaplay противоречащим принципам независимости лыжной федерации страны.

Этап Кубка мира в Лиллехаммере пройдет с 3 по 5 декабря. После первого этапа Клебо занимает третье место в личном зачете, на его счету 119 очков.