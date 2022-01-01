Резцова: «На Олимпиаде Непряевой будет безумно тяжело, но она справится»
15:53
Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала победу Натальи Непряевой в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.
«Позавчера бронза, сегодня золото — отличный ход набрала, молодец! Наташа находится в прекрасной физической форме. Дай бог, чтобы сохранила ее до Олимпиады. Надеюсь, что она продолжит в том же духе и в Пекине добьется золота. На Олимпийских играх ей будет безумно тяжело, там будет жесточайшая конкуренция, но она справится. Я в нее верю!», — сказала Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
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