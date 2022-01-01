Бородавко о золоте Непряевой: «Она достигла отличной физической формы!»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Натальи Непряевой в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

«Она большая молодец, поздравляю ее! Это уже вторая медаль Наташи здесь. Ей очень хорошо подходит трасса для спринтов. Непряева достигла отличной физической формы! Главное, не растерять ее до Олимпиады, которая будет уже через месяц. Медали — это всегда приятно, особенно золотые, но нужно думать в первую очередь об Олимпийских играх. Они должны стоять в приоритете у каждого. Непряева в отличной форме, но, чтобы добиться успеха в Пекине, этого недостаточно. Нужно прогрессировать и добавлять еще с каждым днем. Сегодняшние ее показатели не максимум, она может куда больше», — сказал Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.