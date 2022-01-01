Вице-чемпионка мира 2017 года по лыжным гонкам Наталья Матвеева в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу Натальи Непряевой в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

«Для нее это очень важная победа. Это показатель того, что Непряева набирает форму от старта к старту. В начале сезона ей было очень тяжело. На первых этапах Кубка мира не хватало скорости. Сейчас видно, что она может бороться с соперницами. У нее стал очень сильный финиш. Молодец! Она на правильном пути», — сказала Матвеева в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Вице-чемпионка мира также поделилась мнением о том, сможет ли Непряева удержать первенство на следующих гонках.

«Все что будет зависеть от Непряевой в следующих гонках, она сделает по максимуму. Но все зависит еще и от погоды, от лыж. Теперь она в общем зачете выходит в лидеры. Думаю, она набирает форму и от старта к старту будет показывать хорошие результаты», — добавила Матвеева.