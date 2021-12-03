Кубок мира по лыжам, женский спринт: где смотреть и во сколько начало

Сегодня, 3 декабря, состоится женский спринт свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере.

В 12.00 по московскому времени начнутся квалификационные заезды. Финалы стартуют в 14.00 (мск).

От сборной России в квалификации примут участие Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Анна Грухвина, Лилия Васильева и Вероника Степанова.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию всех сегодняшних финальных гонок на Кубке мира в Лиллехаммере.

Прямой эфир квалификации можно смотреть по этой ссылке, а видеотрансляцию финальных гонок — здесь.