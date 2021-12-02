Российский лыжник Терентьев поделился впечатлениями от тренировок с Большуновым

Российский лыжник Александр Терентьев высказался по поводу тренировок с Александром Большуновым.

«У нас индивидуальные планы, своя работа. Поскольку я больше специализируюсь на спринтах, а Саша — на всех дисциплинах, у него более длинные отрезки. Но на коротких 10-15-секундных финишных отрезках порой зарубаемся.

В первый год я не сильно замечал, какой он техничный. Но уже со второго сезона стал подмечать у него такие нюансы, на которые раньше и внимания не обращал. Мне кажется, что-то перенимать у лучших — это правильно. Но только если тебе это подходит», — сказал Терентьев в интервью Instagram-проекту «На лыжи!»

В финале спринта на Кубке мира в Руке Терентьев занял первое место. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо. На третьей позиции расположился его соотечественник Эрик Вальнес.

Завтра, 3 декабря, стартует второй этап Кубка мира сезона-2021/22 в Норвегии.