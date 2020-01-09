Ретивых и Матвеева выступят на этапе Кубка мира в Дрездене

Федерация лыжных гонок России огласила состав сборной на этап Кубка мира в Дрездене. В рамках этапа пройдут индивидуальный и командный спринт.

Состав команды выглядит следующим образом:

Женщины: Аида Баязитова, Нина Дуботолкина, Наталья Матвеева, Христина Мацокина, Евгения Шаповалова, Майя Якунина.

Мужчины: Андрей Краснов, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Александр Терентьев, Денис Филимонов.

Этап в Дрездене пропустит ряд ведущих лыжников, которые восстанавливаются после «Тур де ски». В их числе — победитель мужского зачета Александр Большунов, занявший второе место Сергей Устюгов и Наталья Непряева, ставшая второй у женщин.