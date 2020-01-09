Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Ретивых и Матвеева выступят на этапе Кубка мира в Дрездене

21:46

Федерация лыжных гонок России огласила состав сборной на этап Кубка мира в Дрездене. В рамках этапа пройдут индивидуальный и командный спринт.

Состав команды выглядит следующим образом:

Женщины: Аида Баязитова, Нина Дуботолкина, Наталья Матвеева, Христина Мацокина, Евгения Шаповалова, Майя Якунина.

Мужчины: Андрей Краснов, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Александр Терентьев, Денис Филимонов.

Этап в Дрездене пропустит ряд ведущих лыжников, которые восстанавливаются после «Тур де ски». В их числе — победитель мужского зачета Александр Большунов, занявший второе место Сергей Устюгов и Наталья Непряева, ставшая второй у женщин.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B7GMzkwFN-X/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир