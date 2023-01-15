Призер Сочи-2014 Япаров рассказал, как бросил курить

Российский лыжник, призер Олимпиады в Сочи Дмитрий Япаров в интервью «СЭ» рассказал о своем детстве.

— Я начал заниматься лыжами в 12-13 лет. Ребята подшучивали надо мной, посмеивались: «Ты на своих лыжах пешком ходишь, нам проигрываешь!». Я отвечал: «И что теперь, блин? Как есть». Мне помогли братья-близнецы, из армии пришли, я стал за ними тянуться, снова начал заниматься. Это у себя в Можге. Помогли достичь прогресса, чтобы попасть в команду Удмуртии.

— Вряд ли в 40-тысячной Можге было много возможностей для досуга в девяностых — нулевых.

— Ну в принципе да. Большое спасибо родителям, мама помогала во всем. Где-то ребята мотивировали, где-то я сам со своими желаниями справился. Нравилось бегать, получалось — я и продолжал. Технический функционал у меня был хороший, «физики» где-то не хватало. Пришлось подкачаться, возмужал, и пошло.

— Можно сказать, что спорт вас спас от подъездов и тому подобного?

— Не могу сказать, что спас. Я таким особо не занимался, жил в таком районе в детстве, что, видимо, повезло. Многое зависит от района, где живешь, от окружения. Нет, как любой нормальный парень, я, конечно, ходил тихонько под лесенку курить. Но потом, слава богу, переехали. Это и помогло.

— Рано вы начали курить, однако.

— Помню случай. Я сам сидел у печки, подкуривал. Мама за это не ругала. Она просто один раз зашла, посмотрела молча... И после этого как-то и желание у меня пропало. Она просто посмотрела и ушла. И мне как-то стыдно стало, что ли. Совесть во мне заиграла.