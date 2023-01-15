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Сегодня, 10:45

Призер Сочи-2014 рассказал, как забивал свиней: «Есть охота всем»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Дмитрий Япаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Серебряный призер Олимпиады в Сочи лыжник Дмитрий Япаров в интервью «СЭ» рассказал о своем зооинженерном образовании.

— А вы правда по специальности зооинженер?

— Да. Технолог производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Но по специальности я не работал, только выучился.

— Запасной вариант, когда надоедят лыжи?

— В сельское хозяйство — да, можно когда-нибудь. (Улыбается.)

— А как вы выбрали такую не стандартную для спортсмена специальность?

— Животных люблю. У меня еще среднее специальное образование — ветеринарный техникум, в 10-м классе окончил. Я же сельский парень, из глубинки. Всего по чуть-чуть. Мы дома держали свиней, коров. Зарплаты маленькие были, мама в садике работала, денег особо нет.

— Молоко продавали?

— Молоко — нет. Мясо. Как-то выкручивались.

— Забивали свиней, получается. Тяжело психологически? Или после первой уже привыкаешь?

— Ты забиваешь с такой мыслью, что это надо. Ты же не просто так это делаешь, забавы ради. Для пользы своей, пропитания. Смотришь в глаза, да... А куда деваться? Есть охота всем, — сказал Япаров.

Дмитрий Япаров. «Большунов особо ни с кем не дружит». Призер Сочи-2014 — о конфликте Александра с Устюговым и дубликате медали
Дмитрий Япаров
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