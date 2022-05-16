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Сегодня, 16:28

Призер чемпионатов мира в лыжных Анамария Лампич перешла в биатлон

Анна Горшкова
Корреспондент
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Анамария Лампич.
Фото Global Look Press

Трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам словенка Анамария Лампич объявила о переходе в биатлон.

«После окончания сезона я думала о том, что делать. Могу сказать, что на данный момент я многое сделала и добилась всего, что планировала. Конечно, за исключением олимпийской медали в этом году, которая была действительно достижима, но, к сожалению, мне ее не удалось завоевать. Жизнь продолжается, и я думаю, что отдала лыжам почти все, что могла», — приводит слова Лампич сайт Ассоциации лыжного спорта Словении.

Также 26-летняя спортсменка заявила, что сделает все возможное, чтобы стать одной из лучших в биатлоне.

«Я решила выбрать биатлон и хочу сделать там все, чтобы стать одной из лучших. Я знаю, что мне будет нелегко. Мне придется научиться стрелять, некоторым вещам придется учиться заново. Я не боюсь этих вызовов. Если бы я не была так уверена, что смогу добиться успеха в этом виде спорта, я бы даже на это не решилась», — добавила Лампич.

На счету Лампич в лыжных гонках одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира, и три победы на этапах Кубка мира. Также словенка является обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок сезона-2020/21.

Источник: http://sloski.si/anamarija-lampic-se-seli-v-biatlon/
Биатлон
Анамария Лампич
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