Призер чемпионатов мира в лыжных Анамария Лампич перешла в биатлон

Трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам словенка Анамария Лампич объявила о переходе в биатлон.

«После окончания сезона я думала о том, что делать. Могу сказать, что на данный момент я многое сделала и добилась всего, что планировала. Конечно, за исключением олимпийской медали в этом году, которая была действительно достижима, но, к сожалению, мне ее не удалось завоевать. Жизнь продолжается, и я думаю, что отдала лыжам почти все, что могла», — приводит слова Лампич сайт Ассоциации лыжного спорта Словении.

Также 26-летняя спортсменка заявила, что сделает все возможное, чтобы стать одной из лучших в биатлоне.

«Я решила выбрать биатлон и хочу сделать там все, чтобы стать одной из лучших. Я знаю, что мне будет нелегко. Мне придется научиться стрелять, некоторым вещам придется учиться заново. Я не боюсь этих вызовов. Если бы я не была так уверена, что смогу добиться успеха в этом виде спорта, я бы даже на это не решилась», — добавила Лампич.

На счету Лампич в лыжных гонках одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира, и три победы на этапах Кубка мира. Также словенка является обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок сезона-2020/21.