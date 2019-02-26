"Последние два километра доходила пешком". Непряева - о 7-м месте в индивидуальной гонке на ЧМ

Российская лыжница Наталья Непряева после индивидуальной гонки на чемпионате мира в австрийском Зефельде заявила, что последние два километра доходила пешком из-за усталости. 23-летняя спортсменка заняла 7-е место.

- Мысли? По ходу гонки не было мыслей, - сказала Непряева в эфире канала "Матч ТВ". - Такого плохого самочувствия у меня не было давно. Это была тяжелая гонка. Последние 2 километра доходила пешком. Усталость? Не знаю, что это. Надеюсь, самочувствие улучшится на эстафету.

Непряева занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 1139 очков.

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