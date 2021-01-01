Пеллегрино стал победителем спринта «Тур де Ски», Большунов занял второе место
15:26
В швейцарском Валь Мюстаире стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски».
Победителем конькового спринта среди мужчин стал итальянец Федерико Пеллегрино. Второе место у россиянина Александра Большунова, замкнул тройку Ришар Жув из Франции.
Лыжные гонки
Валь-Мюстаир (Швейцария)
Кубок мира
«Тур де ски»
Мужчины
Спринт (С)
1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 3.08,44
2. Александр Большунов (Россия) — отставание 0,57
3. Ришар Жув (Франция) — 2,53
4. Глеб Ретивых (Россия) — 4,33
5. Артем Мальцев (Россия) — 4,82
6. Люка Шанава (Франция) — 28,28
Андрей Мельниченко и Александр Терентьев выбыли в полуфинале, Евгений Белов и Иван Якимушкин — в четвертьфинале.
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