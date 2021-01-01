Пеллегрино стал победителем спринта «Тур де Ски», Большунов занял второе место

В швейцарском Валь Мюстаире стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски».

Победителем конькового спринта среди мужчин стал итальянец Федерико Пеллегрино. Второе место у россиянина Александра Большунова, замкнул тройку Ришар Жув из Франции.

Лыжные гонки

Валь-Мюстаир (Швейцария)

Кубок мира

«Тур де ски»

Мужчины

Спринт (С)

1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 3.08,44

2. Александр Большунов (Россия) — отставание 0,57

3. Ришар Жув (Франция) — 2,53

4. Глеб Ретивых (Россия) — 4,33

5. Артем Мальцев (Россия) — 4,82

6. Люка Шанава (Франция) — 28,28

Андрей Мельниченко и Александр Терентьев выбыли в полуфинале, Евгений Белов и Иван Якимушкин — в четвертьфинале.