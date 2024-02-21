Олимпийская чемпионка Юлия Ступак заявила «СЭ», что не думает о завершении карьеры.

— Не надоели ли тебе вопросы о завершении карьеры?

— Я пока эти вопросы не ставлю на стол и не против того, чтобы их задавали, потому что это интересно другим людям. Сколько у меня сейчас сообщений в директе: «Юля, не заканчивайте, пожалуйста!» Хотя откуда такие мысли? Я вообще об этом не заикалась. У меня 2026 год — горизонт планирования, будь то Олимпиада, будь то Игры дружбы. Пока так.

— Возможно, они возникли в том числе из-за Вяльбе, которая призывает тебя определяться.

— Возможно. В любом случае я от таких вопросов никак не страдаю. У меня от этого ничего не меняется в жизни. Мне задают разные вопросы. Кого-то интересует, буду ли я заканчивать. Кого-то — когда я уже нормально буду бегать. Это абсолютно нормальная ситуация, спокойно ко всем острым моментам отношусь. В любом случае это моя жизнь. Я живу сегодняшний день по максимуму, получая огромное удовольствие от своей жизни, даже если не выигрываю.

— Елена Валерьевна сказала, что по тебе ездят катком и ей за это обидно. Чувствуешь, что ездят?

— Нет. Даже не думала об этом. Может быть, это такой период. Повторюсь, что спокойно его проживаю, никуда от него не бегу. Приехала на соревнования, пробежала их так, как смогла пробежать. На что сейчас способна, то и показала. Мне ничего не обидно. Если бы мне было плохо, то здесь бы уже не было.

— Как относишься к местам за пределами топ-10, которые ты сейчас занимаешь?

— Люблю каждое свое место. Люди как думают: «Вот она 29-я». Да и что, что 29-я? У меня сейчас вот так. Кто знает, может, я в следующем сезоне буду лучшей или, наоборот, на 50-х местах. Я показатель того, что свой результат, каким бы он ни был, нужно любить, ценить, уважать. Меня всегда расстраивает слабая психология. Реально расстраивает. Должно быть принятие. То есть не идти через надлом. Я столько раз шла через надлом. Это всегда очень больно, всегда неприятно. Сейчас не иду через надлом, а через принятие, — сказала Ступак «СЭ».