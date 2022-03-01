«Мы пока в Норвегии». Тренер сборной России — о ситуации в сборной России по лыжным гонкам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации команды накануне этапа Кубка мира в норвежском Осло.

Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал NRK, что команда покидает Норвегию и заканчивает международный сезон.

«Заседание FIS по участию наших спортсменов начнется в 14 часов. Если Юрий Викторович сказал, что команда уезжает, значит были на то основания. Уезжает ли наша команда? Мы пока в Норвегии».

28 февраля руководитель комитета по лыжным гонкам в Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегард Ульванг призвал не допускать россиян к участию в Кубке мира.

Сегодня, 1 марта, Норвежская ассоциация лыжных видов спорта уведомила Международную федерацию лыжного спорта (FIS) о недопуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в стране.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Осло пройдет 5 и 6 марта.