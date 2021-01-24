Норвежские лыжницы выиграли эстафету в Лахти, Россия — четвертая
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Лахти.
Второе место заняла Швеция, замкнула тройку Финляндия.
Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Натальи Непряевой, Анны Нечаевской и Марии Истоминой заняла четвертое место.
Лахти (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Эстафета, 4 х 5 км
1. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелена Фоссесхольм, Хейди Венг) — 49.34,4
2. Швеция (Шарлотта Калла, Эмма Рибом, Ловиса Модиг, Эбба Андерссон) — отставание 42,9
3. Финляндия-1 (Йоанна Матинтало, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пармакоски) — 59,5
4. Россия-1 (Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Мария Истомина) — 1.30,7...
8. Россия-2 (Наталья Мекрюкова, Лилия Васильева, Екатерина Смирнова, Алия Иксанова) — 4.01,9
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