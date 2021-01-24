Новый скандал с Большуновым. Россиянин замахнулся палкой на финна и сбил его после финиша

Российский лыжник Александр Большунов вновь попал в скандальную ситуацию на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

На финишной прямой мужской эстафеты финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин махнул в его сторону палкой. После финиша Большунов врезался в Мяки и уронил соперника.

Большунов выступал в составе первой команды России, которая заняла третье место по итогам гонки. Победителями стали норвежцы, второй стала команда Финляндии.