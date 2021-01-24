Новый скандал с Большуновым. Россиянин замахнулся палкой на финна и сбил его после финиша
13:56
Российский лыжник Александр Большунов вновь попал в скандальную ситуацию на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
На финишной прямой мужской эстафеты финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин махнул в его сторону палкой. После финиша Большунов врезался в Мяки и уронил соперника.
Mit? helvetti? Bolshunov??? Eik? kasetti kest? pic.twitter.com/jAIeJ80hnf— Eemeli (@LosBrolin) January 24, 2021
Большунов выступал в составе первой команды России, которая заняла третье место по итогам гонки. Победителями стали норвежцы, второй стала команда Финляндии.
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