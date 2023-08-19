Нортуг пообещал юным болельщикам выступить в марафоне на ЧМ-2025

Норвежский лыжник Петтер Нортуг поделился впечатлениями от участия в скиатлоне в рамках лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka-2023.

«На трассе была целая куча болельщиков, было ощущение, будто они толкали меня вперед. Но это стоило мне больших сил, мне было больше нечего отдать этой гонке. На этом все и закончилось, — цитирует Нортуга Langrenn.com.

После гонки лыжник пообещал детям на трассе пробежать марафон на чемпионате мира 2025 года, который пройдет в Норвегии.

37-летний Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира, а также двукратным обладателем Кубка мира (в сезоне-2009/10 и 2012/13). О завершении карьеры он объявил в декабре 2018 года.