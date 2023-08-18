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Сегодня, 17:00

Коростелев: «Мне достаточно конкуренции у нас в стране»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжник Савелий Коростелев.
Савелий Коростелев.
Фото Соцсети

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал «СЭ», что хочет выступить на международных стартах, но ему хватает конкуренции в России.

— Ты рассказывал, что большая цель — Олимпиада-2026. Насколько ты веришь, что это случится?

— На все 100 процентов.

— Сейчас нет никаких предпосылок, что новый сезон пройдет для нас на Кубке мира. Для тебя это не проблема?

— У нас сейчас в России очень высокая конкуренция. Еще есть куда расти. Поэтому у меня нет такого, что надо торопиться и куда-то рваться. Пока что мне достаточно конкуренции у нас в стране. Конечно, я очень хочу выступить на международных стартах, но при отсутствии этой возможности довольствуюсь тем, что у нас есть, — сказал Коростелев «СЭ».

Савелий Коростелев. «На cто процентов уверен, что моя цель — Олимпиада-2026». Интервью Савелия Коростелева

Савелий Коростелев
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