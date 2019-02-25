Никита Крюков: "Любая медаль – успех. Большунов серебром недоволен"

Российский лыжник и олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков в эксклюзивном интервью "СЭ" оценил результаты командного спринта мужской сборной на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

– Считаю, что любая медаль – успех. Конечно, всегда хочется большего. Я пообщался с Сашей Большуновым. Он хочет золота, а серебром недоволен. И это, на мой взгляд, абсолютно правильная позиция. Нужно всегда стремиться к самым высоким результатам. Так что с какой стороны смотреть. То, что в итоге есть медаль – отлично, что она серебряная – немного не то, на что мы все рассчитывали и хотели.

Прекрасно понимаю, почему тренеры выбрали такую расстановку. На втором этапе должен был бежать тот, кто мощнее пройдет финишный отрезок. В классике финиш у Саши сильнее на сегодняшний день. Вот если бы был коньковый спринт, тогда финишировать однозначно должен был Ретивых. Другой разговор, что у Глеба не всегда получалось передавать эстафету, как планировалось – первым или вторым. Большунову приходилось пробираться, – сказал Крюков. (Андрей Шитихин)

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