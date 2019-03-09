"Никакой обиды, что не выиграл, нет. Серебро - это круто!" Вылегжанин - о втором месте в марафоне

Российский лыжник Максим Вылегжанин заявил, что рад серебряной медали в марафоне на этапе Кубка мира в норвежском Осло. Первым стал Александр Большунов, третьим - Андрей Ларьков.

- Чрезвычайно рад, что удалось удержаться в группе, - приводит слова Вылегжанина "Лыжный спорт". - Знал, что сейчас финиш у меня не самый сильный, поэтому любой результат в первой группе посчитал бы отличным.

Все мысли в последние несколько километров были только о том, чтобы удержаться в группе и финишировать как можно выше. Очень доволен таким завершением карьеры, и никакой обиды, что сегодня не выиграл, нет. Серебро – это очень круто.

Напомним, эта гонка стала последней в карьере 36-летнего Вылегжанина. Он является трехкратным серебряным призером Олимпиады-2014, а также чемпионом мира-2015.

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