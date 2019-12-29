Непряева заняла третье место в спринте на «Тур де Ски», победила Лампич

На многодневке «Тур де Ски» в рамках Кубка мира по лыжным гонкам завершился женский спринт свободным стилем. Соревнования прошли в Ленцерхайде (Швейцария).

Победу одержала словенка Анамария Лампич. На втором месте норвежка Майкен Фалла, которая уступила победительнице всего 0,03 секунды. Россиянка Наталья Непряева стала третьей.

Ленцерхайде (Швейцария)

Кубок мира

«Тур де ски»

Женщины

Индивидуальный спринт (С)

1. Анамария Лампич (Словения) — 3.06,02

2. Майкен Фалла (Норвегия) — отставание 0,03

3. Наталья Непряева (Россия) — 0,47

4. Джессика Диггинс (США) — 1,03

5. Сейди Бьорнсен (США) — 4,78

6. Тириль Венг (Норвегия) — 5,29