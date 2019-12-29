Непряева лидирует в общем зачете «Тур де Ски» у женщин, Большунов на втором месте среди мужчин

После спринта в Ленцерхайде (Швейцария) произошли изменения в генеральной классификации многодневки «Тур де Ски», которая проходит в рамках Кубка мира по лыжным гонкам.

У женщин лидирует россиянка Наталья Непряева. На одну секунду от нее отстает словенка Анамария Лампич, которая идет второй. На третьей позиции норвежка Тереза Йохауг.

В мужском зачете лидирует победитель сегодняшнего спринта Йоханнес Клебо. Вторым идет россиянин Александр Большунов. На третьей позиции швед Юхан Хеггстрем. Россиянин Сергей Устюгов идет пятым. Еще один представитель России Глеб Ретивых на восьмой позиции

Кубок мира

«Тур де Ски»

Генеральная классификация (топ-10)

Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 31.18

2. Анамария Лампич (Словения) — 31.19

3. Тереза Йохауг (Норвегия) — 31.23

4. Тириль Венг (Норвегия) — 31.26

5. Хайди Венг (Норвегия) — 31.34

6. Моа Лундгрен (Швеция) — 31.41

7. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 31.45

8. Астрид Якобсен (Швеция) — 31.45

9. Эбба Андерссон (Швеция) — 31.46

10. Эмма Рибом (Швеция) — 31.49.

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 35.07

2. Александр Большунов (Росссия) — 35.39

3. Юхан Хеггстрем (Швеция) — 35.39

4. Пол Голберг (Норвегия) — 35.40.

5. Сергей Устюгов (Россия) — 35.41

6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 35.43

7. Мартин Ньенгет (Норвегия) — 35.55

8. Глеб Ретивых (Россия) — 36.07

9. Ян Томас Йенссен (Норвегия) — 36.10

10. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 36.11