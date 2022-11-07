Непряева и Ардашев выиграли классический спринт на контрольных стартах в Ханты-Мансийске

Лыжница Наталья Непряева выиграла классический спринт на контрольных стартах сборной России в Ханты-Мансийске.

Непряева в финале преодолела дистанцию за 4 минуты 4,07 секунды. Второй стала Вероника Степанова (+0,76), третье — Алена Баранова (+4,73).

Среди мужчин лучшим в классическом спринте стал Сергей Ардашев. Он преодолел дистанцию в финале за 3 минуты 30,93 секунды. Второе место занял Глеб Ретивых (+2,36), третье — Денис Филимонов (+2,52). Александр Большунов пропустил гонку.

Соревнования в Ханты-Мансийске завершатся 8 ноября.