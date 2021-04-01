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«Нельзя, мои дорогие!» Губерниев попросил лыжников не упоминать его фамилию

14:34
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале обратился к лыжникам с просьбой не упоминать его фамилию в интервью.

«Лыжники, а можно вам обойтись без упоминания моей фамилии? Нельзя, мои дорогие лыжники! Вы понимаете, что ваш вид спорта прочно связан со мной! Так было и так будет! Вы часами говорите про спорт, а публикуют только ваши ответы про комментатора! Саша Большунов врезается в финна, бьет его палкой, не подходит к партнеру по сборной Ретивых, в разгар чемпионата России улетает на съемки Comedy Club, но хайп, при этом люблю я?» — написал Губерниев.

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