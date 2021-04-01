Вяльбе рассказала, когда ждать тредбан для сборной России
12:54
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» рассказала о ситуации с тредбаном.
«Тредбан приобрел Олимпийский комитет России. Он будет функционировать с мая в инновационном центре Олимпийского комитета», — сказала Вяльбе «СЭ»
Тредбан предназначен для отработки техники лыжного хода с использованием лыжероллеров — классических или коньковых. По ходу минувшего сезона лыжник Александр Большунов отмечал, что хотел бы приобрести это устройство, которым активно пользуются норвежские лыжники.
(Владислав Флегонтов)
Большунов — о лыжном тренажере за 120 тысяч евро: «Ничего не происходит, я все еще хочу его купить сам»
5
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...