Вяльбе рассказала, когда ждать тредбан для сборной России

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» рассказала о ситуации с тредбаном.

«Тредбан приобрел Олимпийский комитет России. Он будет функционировать с мая в инновационном центре Олимпийского комитета», — сказала Вяльбе «СЭ»

Тредбан предназначен для отработки техники лыжного хода с использованием лыжероллеров — классических или коньковых. По ходу минувшего сезона лыжник Александр Большунов отмечал, что хотел бы приобрести это устройство, которым активно пользуются норвежские лыжники.

(Владислав Флегонтов)

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