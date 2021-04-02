Сборная Тюменской области победила в женской эстафете на чемпионате России
Сборная Тюменской области завоевала золото в эстафете среди женщин на чемпионате России в Тюмени.
Второе место заняла сборная Татарстана, замкнула тройку сборная Сибири и Дальнего Востока. При этом финишер СДВФО Вероника Степанова вырвала бронзу в финишном створе у Екатерины Ядовиной из Архангельской области.
За Тюменскую область выступили Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина.
Чемпионат России по лыжным гонкам. Тюмень
Женщины
Эстафета
1. Тюменская область — 1 (Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина) — 56.21,1
2. Республика Татарстан — 1 (Христина Мацокина, Алия Иксанова, Анна Нечаевская, Анастасия Доценко) — +59,5
3. СДВФО (Яна Кирпиченко, Марина Черноусова, Диана Головань, Вероника Степанова) — +1.05,3
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