"Нас побили безумно сильные русские". Тренер сборной Норвегии - об итогах марафона на этапе КМ в Осло

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум заявил, что поражение его команды в марафоне на домашнем этапе Кубка мира в Осло стало болезненным. Весь пьедестал заняли россияне: золото завоевал Александр Большунов, серебро - Максим Вылегжанин, бронзу - Андрей Ларьков. Четвертым стал Илья Семиков.

- Я знаю, что те, кто выступал на чемпионате мира, в последнюю неделю тренировались в ограниченном формате, - приводит слова Носсума TV2. - Они отдыхали вместе со своими семьями.

Нас побили четыре безумно сильных россиянина. Это очень больно, поскольку этап Кубка мира домашний. Но для нас важнее было выиграть чемпионат мира. А мы с этим справились.

Все о лыжных гонках - здесь