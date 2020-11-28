Российская лыжница Наталья Матвеева в беседе с «СЭ» прокомментировала результаты индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

— В завтрашней гонке у Александра Большунова безусловно еще есть шансы обойти Клебо, тем более по ходу дистанции было видно, что он сначала проигрывал, но на финишной все же набежал, — сказала Матвеева «СЭ». — Александр только начинает разбегаться. Они готовятся, как говорил Юрий Викторович Бородавко, но подготовка у них сейчас немножко придавлена. Касаемо соперничества с Червоткиным скажу так: когда в команде есть конкуренция — всегда растет результат. Поэтому я думаю, что это неплохо. Саша будет подбивать стремиться к лучшим результатам, к тому, чтобы подняться еще на подиум выше, — сказала Мальцева.

— Нашим женщинам, Татьяне Сориной и Наталье Непряевой, завтра скорее стоит сосредоточиться на шведках, потому что Тереза Йохауг, конечно, превосходит. Но все может быть: и погодные условия изменятся, и расклад сил. Группа плотная, там еще норвежки и шведки недалеко. Завтра будет очень интересная гонка. Я уверена, что разборки будут до самого финиша. (Кристина Врабий)