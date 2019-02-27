Мартин Сундбю: "Не думал, что я буду таким эмоциональным после победы"

Норвежский лыжник Мартин Сундбю - о победе в гонке на 15 км классическим стилем на чемпионате мира в Зефельде (Австрия). Во время награждения он расплакался.

- Не думал, что я буду столь эмоциональным в таком момент, - цитирует норвежца официальный сайт FIS. - Но я долго этого ждал, и сегодня я сделал это вместе с фантастической командой сервисменов и великолепными партнерами по команде, а также с людьми, которые верили, что мне наконец-то удастся победить.

Для 34-летнего норвежца это первое золото ЧМ в индивидуальных дисциплинах.