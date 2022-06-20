Лыжник Дементьев рассказал о предложении итальянской команды взять россиян к себе на время отстранения

Российский лыжник, олимпийский чемпион Евгений Дементьев в интервью «СЭ» рассказал о том, что итальянская команда серии Ski Classics предложила взять россиян к себе на время отстранения. Речь идет о марафонской серии, в рамках которой выступают не сборные, а клубы — но в ней есть команды Russian Winter Team. В рамках этой серии проходят престижные марафоны, например, «Марчалонга».

— Да мы уже устали говорить об этой, на наш взгляд, несправедливости, которая длится с российскими спортсменами не только последние месяца три, но длится давным-давно. Ее просто подают под разным соусом — то это не так сделали, то другое, то еще что-то не выполнили, словом, русские опять во всем виноваты. В Ski Classics, насколько знаю, итальянская команда предлагает нашим ребятам выступать за них, есть такой вариант. Там же дисквалифицировали именно российскую команду Russian Winter Team. Если получится, интересно будет посмотреть, какое отношение будет уже к итальянской команде. Знаю, что итальянцы готовы принять наших ребят на этот период.

— То есть Вылегжанина, Вокуева, о них идет речь?

— Да, да. Вопрос, дадут ли. Надо, чтобы этот вопрос основательно проработали.