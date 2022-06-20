Олимпийский чемпион Дементьев считает, что Россия должна выдвинуть ультиматум при возвращении в мировой спорт

Российский лыжник, олимпийский чемпион Евгений Дементьев в интервью «СЭ» призвал развивать собственные соревнования в противовес международным и при возвращении в международный спорт выдвигать свои условия.

— Популярный разговор в нашем спорте — мол, мы сейчас построим такие соревнования, что они будут круче иностранных и не нужно горевать из-за санкций. В лыжах у нас есть мировые лидеры. Насколько верите?

— Сказать и сделать в данном случае — две разные вещи. Почему-то до этого нам что-то мешало создать свой Ski Classics или лигу такого же приниципа. Может, надо разобраться и понять, что нам мешало? НХЛ создали намного раньше КХЛ. И КХЛ, наверное, все же уступает НХЛ, да? Если все игроки все еще предпочитают уезжать в НХЛ. Надо проработать момент, почему мы не можем это сделать.

Я бы вообще сказал, у нас два варианта возвращения в спорт. Либо мы возвращаемся с ультиматумом и списком вопросов: почему на Олимпиады кому хотели, тому и выписывали путевки и билеты? За это же потом никто не ответил. Почему мы в нейтральном статусе выступали? За это кто-то должен отвечать. Я так лично вижу, это мое мнение. Почему все спортсмены выступали в жовто-блакитных номерах, с повязками? А русским сказали в какой-то момент — нечего вам здесь делать. Значит, этот негатив давно копился и выплеснулся.

Второй вариант — надо создавать лиги наподобие НХЛ той же, который реально были бы крутые и привлекательные и куда стремились бы все остальные в нашем случае лыжники мира. Нужно подумать, как это лучше сделать. Мы видим, как сейчас преподносят все новости. А давайте тому же Клебо миллион евро предложим за участие в нашей лиге и посмотрим, насколько его интересы и заявления после этого будут такими же правильными.