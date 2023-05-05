Лыжница Кирпиченко — о прошлом сезоне: «Есть прогресс, но всего одна-две хорошие гонки за год»

Серебряный призер чемпионата мира Яна Кирпиченко в интервью «СЭ» оценила личные результаты в прошлом сезоне.

«Сезон неудачный. Радует, что есть прогресс по сравнению с прошлым годом, когда я, откровенно говоря, коснулась дна. Подвижки есть, но, откровенно говоря, не самые серьезные — одна-две хорошие гонки за сезон. И то не самые хорошие, скорее средние. Конечно, это далеко не тот уровень, на который я рассчитывала. Но думаю, что на тройку-то я наработала.

Вероятнее всего, причины в состоянии организма. В прошлом году я закончила сезон после «Тур де Ски». Хотела еще поехать на первенство по федеральному округу, но заболела коронавирусом повторно и больше не выступала. Болезни мешали, безусловно, не давали ни тренироваться нормально, ни выступать, набрать форму. Но надо справляться с этим», — сказала Кирпиченко.

Отметим, что по итогам сезона Кирпиченко не вошла в состав сборной России.

Полностью интервью Кирпиченко «СЭ» можно прочитать здесь.